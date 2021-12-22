Италия

Голкипер туринцев прокомментировал победу над Кальяри.

В домашнем поединке 19-го тура итальянской Серии А туринский Ювентус на своем поле сумел обыграть Кальяри (2:0).

Ювентус — Кальяри 2:0 Видео голов и обзор матча

После финального свистка, вратарь "Старой Синьоры" Войцех Щесны выразил неудовлетворение тем, что его команда проявила недостаточный уровень концентрации в данной игре.

"Ради этой победы мы долго и усердно работали на тренировках, однако нам все равно еще есть, что улучшить как в защите, так и в атаке.

Иногда, при счете 1:0, мы можем позволить себе расслабиться и сесть слишком глубоко в оборону. В этой игре нам повезло избежать серьезных проблем, но на длительной перспективе такой подход никуда не годится. Мы играем в самоуверенный футбол в такие моменты, что мне совершенно не нравится.

У Кальяри были прекрасные возможности для того, чтобы сравнять счет. В Венеции не так давно с нашей обороной происходило нечто подобное, а в итоге мы проигрывали.

Во второй половине игры решили сесть слишком глубоко, понижая интенсивность на 10-15 минут. Сегодня обошлось, но мы теряли очки подобным образом по ходу текущего сезона, поэтому продолжать в таком же духе не имеем права.

Как я мог бы оценить свой сейв, после удара головой от Жоао Педро во втором тайме? На 6 баллов из 10 — мяч летел по центру, поэтому сложностей не возникло", — заключил футболист.

Туринский Ювентус возобновит сезон Серии А домашним матчем против неаполитанского Наполи.