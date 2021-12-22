Италия

Разнимать функционеров пришлось президенту Серии С.

Во время заседания Федерации футбола Италии, состоявшегося 21 декабря, едва не вспыхнула драка между президентом «федеркальчо» Габриэлем Гравиной и президентом Лацио Клаудио Лотито — сообщили Calciomercato и Corriere dello Sport.

Причем, если верить источникам, причиной стало не обсуждение судьбы Салернитаны, а давняя личная неприязнь и политические разногласия.

Дело не дошло до рукопашной лишь благодаря своевременному вмешательству президента Серии С Франческо Гирелли, не позволившему оппонентам добраться друг до друга.

Напомним, что с 1 января Салернитана может прекратить выступления в Серии А, поскольку и она, и Лацио принадлежит Лотито, а по итальянским законам команды из одного дивизиона не могут принадлежать одному владельцу.

Салернитане, занимающей последнее место в турнирной таблице, также грозит техническое поражение за неявку на матч 19-го тура против Удинезе.