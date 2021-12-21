Италия

В составе гостей несколько положительных тестов на коронавирус.

Поединок между Удинезе и Салернитаной не состоится по причине нескольких положительных тестов на ковид в составе гостей.

Орган здравоохранения в Салерно запретил команде вылет в Удине на предстоящий поединок. Таким образом, проведение матча не представляется возможным.

Руководство Серии А предстоит изучить ситуацию и предпринять меры — от переноса поединка, до технического поражения Салернитане.

Ранее техническое поражение засчитали Тоттехэму после вспышки коронавируса, в связи с которой команда не сумела провести поединок Лиги конференций против Ренна.