Италия

В ближайшие дни Фиорентина и Лилль оформят трансфер вингера.

Фиорентина и Лилль практически договорились о переходе в стан "фиалок" атакующего полузащитника Жонатана Иконе — утверждает сайт Джанлуки Ди Марцио.

Француз уже прибыл во Флоренцию и 23 декабря должен пройти обследование в медицинском центре Фиорентины.

По данным итальянских и французских СМИ, стоимость трансфера 23-летнего вингера составит 15 миллионов евро.

Иконе провел 4 матча за национальную сборную Франции (1 гол) и выступал в составах ПСЖ (7 матчей во всех турнирах, 0 голов), Монпелье (37, 3) и Лилля (146, 16).