Италия

Аутсайдер не стал дожидаться решения спортивного суда, а подал встречную жалобу.

В четверг, 23 декабря, спортивный суд Италии должен был рассмотреть дело о несостоявшемся матче 19-го тура Удинезе — Салернитана, однако представители "морских коньков" не стали дожидаться начала обсуждения возможного технического поражения — сообщает Calcio e Finanza.

Поскольку Салернитану не пустили в Удине местные органы здравоохранения из-за коронавируса, ссылаясь на прецеденты прошлого сезона с отменой матчей по тем же причинам (которые все-таки в итоге были сыграны), гости потребовали расследования всех обстоятельств дела.

Салернитана является аутсайдером Серии А, может быть изгнана из элиты, если не сменит хозяина, однако не собирается сдаваться без боя.