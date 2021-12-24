Италия

Итальянский специалист прокомментировал выступления "скуадры адзурры".

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился своим мнением о результатах команды в уходящем году.

Италия стала победителем чемпионата Европы, но не смогла напрямую гарантировать путевку на ЧМ-2022.

"Мы добились невероятного, осчастливили миллионы людей. Но чемпионат Европы позади, нам нужно думать о следующих целях.

Я сохраняю оптимизм. Я знал, что наша группа со Швейцарией сложная. Думал, мы пройдем дальше, но ожидал сложностей. Это футбол, мы, к счастью, сохраняем шансы и сделаем все, чтобы поехать в Катар.

У нас много игроков, которые прогрессируют и могут стать лишь сильнее. Наша команда может показать многое", – рассказал Манчини в интервью Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Манчини стал лучшим тренером сборных по итогам года по версии IFFHS.