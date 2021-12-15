Главный тренер сборной Италии поделился видением на будущее своей команды.
Роберто Манчини (слева) и Леонардо Спинаццола, Getty Images
15 декабря 2021, 09:40
В Италии накануне прошло традиционное вручение наград Gazzetta Awards лучшим представителям футбольного мира в данной стране за последний год, а одним из лауреатов стал главный тренер национальной сборной данной страны Роберто Манчини.
Специалист до получения заслуженного памятного трофея предстал для разговора перед представителями СМИ, которые не упустили возможность спросить у него о планах команды на ближайшее будущее.
"Давайте научимся извлекать уроки из истории и хоть немного уважать наши прошлые достижения. Когда мы придем к этому, то можно будет думать и о возможном будущем чемпионате мира-2022 для нашей страны.
Мы прошли невероятный путь этим летом, а выступления парней было феноменальным. Команда хочет превзойти и это достижение, но уже на куда более глобальном уровне.
Чтобы я хотел найти под рождественской елкой во время грядущих праздников? Спокойствие и отсутствие COVID-19, что позволит всем нам вернуться к нормальной жизни", — подытожил итальянский специалист.
Напомним, что Италия будет вынуждена игра в плей-офф квалификации чемпионата мира-2022 против Северной Македонии, а ее следующим соперником может стать сильнейшая команда из пары Турция — Португалия.