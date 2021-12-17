Лига наций

Наставник сборной Италии поделился своими мыслями после жеребьевки Лиги наций.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал итоги жеребьевки групповой стадии Лиги наций.

По итогам жеребьевки соперниками итальянцев стали сборные Англии, Германии и Венгрии.

"Это хорошая группа, а вместе с Англией, Германией и Венгрией она определенно будет интересной.

Встречи с сильными соперниками — это часть футбольного зрелища. Мы уже играли с Англией в финале Евро-2020, так что это будут две напряженные игры.

Что касается Германии, то наши матчи с ней — это классика мирового футбола, и я впервые буду играть против них в качестве главного тренера, поэтому я очень этому рад.

Наконец, матчи с Венгрией — это будет противостояние итальянских тренеров. Венгры очень хорошо выступили на Евро под руководством Марко Росси.

Если Италия получит право на участие в чемпионате мира 2022 года, то игры Лиги наций займут место товарищеских матчей в преддверии этого соревнования в ноябре и декабре.

Мы, конечно, постараемся выиграть Лигу наций, потому что мы хотели бы вернуться в финал, как мы это сделали в этом году, и снова пройти весь турнир", — приводит слова Манчини Football-Italia.

Напомним, что в Дивизионе В Лиги наций сыграет сборная Украины, которая также узнала своих соперников.