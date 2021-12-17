Наставник сборной Италии поделился своими мыслями после жеребьевки Лиги наций.
Роберто Манчини, Getty Images
17 декабря 2021, 13:05
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал итоги жеребьевки групповой стадии Лиги наций.
По итогам жеребьевки соперниками итальянцев стали сборные Англии, Германии и Венгрии.
"Это хорошая группа, а вместе с Англией, Германией и Венгрией она определенно будет интересной.
Встречи с сильными соперниками — это часть футбольного зрелища. Мы уже играли с Англией в финале Евро-2020, так что это будут две напряженные игры.
Что касается Германии, то наши матчи с ней — это классика мирового футбола, и я впервые буду играть против них в качестве главного тренера, поэтому я очень этому рад.
Наконец, матчи с Венгрией — это будет противостояние итальянских тренеров. Венгры очень хорошо выступили на Евро под руководством Марко Росси.
Если Италия получит право на участие в чемпионате мира 2022 года, то игры Лиги наций займут место товарищеских матчей в преддверии этого соревнования в ноябре и декабре.
Мы, конечно, постараемся выиграть Лигу наций, потому что мы хотели бы вернуться в финал, как мы это сделали в этом году, и снова пройти весь турнир", — приводит слова Манчини Football-Italia.
Напомним, что в Дивизионе В Лиги наций сыграет сборная Украины, которая также узнала своих соперников.