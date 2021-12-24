Италия

Туринский клуб хочет заполучить хавбека Интера.

Полузащитник Интера Матиас Весино попал в сферу интересов Ювентуса, сообщает издание La Repubblica.

Контракт Весино с Интером истекает следующим летом, и миланский клуб может согласиться продать его в январе. Ювентус хочет воспользоваться этой ситуацией, чтобы заполучить уругвайского хавбека.

В подписании 30-летнего игрока также заинтересован Наполи.

В текущем сезоне Весино провел 15 поединков в футболке "нерадзурри", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Ювентус также заинтересован в подписании нападающего Сассуоло Джанлуки Скамакки.