Италия

Туринский клуб ищет варианты трудоустройства для своего хавбека.

Полузащитник туринского Ювентуса Артур Мело может покинуть свой клуб в зимнее трансферное окно.

По информации Николо Скиры, туринцы не против отдать в аренду 25-летнего хавбека и уже работают в этом направлении. Испанская Севилья и португальская Бенфика присоединились к ряду клубов, проявляющих интерес к бразильцу.

Действующее соглашение Артура с Ювентусом рассчитано до июня 2025 года.

Transfermarkt оценивает футболиста в 35 млн евро.

В текущем сезоне полузащитник провел всего 8 поединков в составе Ювентуса.

Ранее сообщалось об интересе лондонского Арсенала к Артуру.