Туринский клуб ищет варианты трудоустройства для своего хавбека.
артур, getty images
23 декабря 2021, 09:12
Полузащитник туринского Ювентуса Артур Мело может покинуть свой клуб в зимнее трансферное окно.
По информации Николо Скиры, туринцы не против отдать в аренду 25-летнего хавбека и уже работают в этом направлении. Испанская Севилья и португальская Бенфика присоединились к ряду клубов, проявляющих интерес к бразильцу.
Действующее соглашение Артура с Ювентусом рассчитано до июня 2025 года.
Transfermarkt оценивает футболиста в 35 млн евро.
В текущем сезоне полузащитник провел всего 8 поединков в составе Ювентуса.
Ранее сообщалось об интересе лондонского Арсенала к Артуру.