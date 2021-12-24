Италия

Хавбек Арсенала может продолжить свою карьеру в Италии.

Полузащитник лондонского Арсенала Эйнсли Мэйтленд-Найлз заинтересовал итальянскую Рому и лично Жозе Моуриньо.

По информации ESPN, спортивный директор римлян Пинто уже связывался с "канонирами", чтобы изучить возможность подписания футболиста. Рома намерена взять в аренду англичанина с правом выкупа.

Сам футболист готов к трансферу, так как не имеет стабильной игровой практики в Арсенале. Для футболиста уже подготовили четырехлетний контракт, который вступит в силу после окончания арены, однако с руководством Арсенала сумма потенциального трансфера еще не обсуждалась.

В текущем сезоне англичанин принял участие в 11-ти поединках за Арсенал во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей.

Transfermarkt оценивает футболиста в 12 млн евро.

Напомним, в летнее трансферное окно Мэйтленд-Найлз открыто просил руководство своего клуба о трансфере, обратившись через социальные сети.