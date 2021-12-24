Форвард Торино может сменить клубную прописку.
Андреа Белотти, getty images
24 декабря 2021, 21:59
Интер планирует произвести усиление состава в ближайшее январское трансферное окно.
Как сообщает издание Tuttomercatoweb, "нерадзурри" нацелились на форварда Торино Андреа Белотти.
Контракт итальянского нападающего с "быками" подходит к концу уже следующим летом, а потому Торино может скинуть цену на игрока.
Отметим, что Андреа Белотти в этом сезоне провел десять матчей на клубном уровне, отметившись двумя голами и результативной передачей.
Напомним, что интерес к итальянскому бомбардиру также есть и на Туманном Альбионе — со стороны Арсенала и Тоттенхэма.