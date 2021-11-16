ЧМ-2022. Отбор

Нападающий сборной Италии поделился мыслями после неудачного поединка с Северной Ирландией.

Нападающий Торино и сборной Италии Андреа Белотти прокомментировал неудачный поединок своей национальной команды, в которой "Скуадра адзурра" не сумела добыть нужный ей результат в матче с Северной Ирландией (0:0).

Футболист считает, что вину за неудачный поединок стоит разделить между всеми полевыми футболистами.

"Огромное разочарование и горечь. Выход на чемпионат мира был в наших руках, но иногда в футболе все может сложиться и так. Очень обидно.

Форварды должны взять часть вины на себя, в том числе за матч со Швейцарией. У нас была уйма моментов, но мы не смогли их реализовать. Владение мячом ничего не стоит, если ты не забиваешь", — цитирует Белотти Football Italia.

На Football.ua доступно видео обзора матча Северная Ирландия — Италия.