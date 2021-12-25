Италия

Предложение донецкого клуба было отклонено.

Шахтер продолжает работать над усилением состава и хочет подписать вингера Сассуоло Джереми Бога уже в январе.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, "горняки" получили отказ от итальянского клуба.

Сассуоло просит за своего футболиста порядка 25 миллионов евро. Также на игрока претендует Аталанта, считающая Бога приоритетной целью.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 9 поединков в футболке "нероверди", отличившись тремя ассистами.

Напомним, что Джереми Бога также привлек интерес представителя чемпионат Англии — Кристал Пэлас.