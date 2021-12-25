Испанцу не удалось убедить руководство туринского клуба.
Альваро Мората, Getty Images
25 декабря 2021, 09:43
Нападающий Альваро Мората, скорее всего, покинет Ювентус по окончании сезона, сообщает портал Calciomercato.
Мората проводит второй сезон на правах аренды в Ювентусе, однако руководство клуба недовольно его выступлениями в полной мере. "Старая синьора" не станет приобретать форварда на постоянной основе и вернет его Атлетико.
В текущем сезоне 29-летний игрок провел 23 поединка в футболке "бьянконери", отличившись семью голами и тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что защитник Ювентуса Маттейс де Лигт может перейти в Барселону.