Италия

Испанцу не удалось убедить руководство туринского клуба.

Нападающий Альваро Мората, скорее всего, покинет Ювентус по окончании сезона, сообщает портал Calciomercato.

Мората проводит второй сезон на правах аренды в Ювентусе, однако руководство клуба недовольно его выступлениями в полной мере. "Старая синьора" не станет приобретать форварда на постоянной основе и вернет его Атлетико.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 23 поединка в футболке "бьянконери", отличившись семью голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что защитник Ювентуса Маттейс де Лигт может перейти в Барселону.