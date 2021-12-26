Италия

За футболистом следят многие топ-клубы Европы.

Нападающий Фиорентины и сборной Сербии Душан Влахович находится на радарах многих топ-клубов Европы.

Слухи о его уходе из итальянского клуба усиливаются с каждым днем и в зимнее или же лет трансферное окно Фиорентина, с большой долей вероятности, будет вынуждена продать своего голеадора.

Футболист мечтает продолжить карьеру в мадридском Реале, однако в лонг-лист "королевского клуба" серб не попал.

Предметный интерес к нему проявляют Манчестер Сити, Ювентус и Манчестер Юнайтед. Также сообщалось о возможно переходе игрока в мюнхенскую Баварию.

Главная задача Влаховича — найти команду, которая ставит перед собой цель победить в Лиге чемпионов. Он считает, что готов к тому, чтобы поднять над головой главный титул.

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