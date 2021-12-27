Италия

Итальянский специалист рассчитывает продолжить тренерскую работу на родине.

Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте прокомментировал выступления Интера в этом сезоне и рассказал о возможном возвращении в Серию А.

"Доволен результатами Интера, потому что они наилучшим образом продолжают то, что мы делали вместе. Могу лишь похвалить их, у них есть все, чтобы надолго остаться на вершине.

Возможно, однажды я смогу вернуться, чтобы вновь опровергнуть все прогнозы", – рассказал Конте в комментарии Sky Sport Italia.

Ранее Конте заявлял о необходимости приостановить сезон в АПЛ из-за коронавируса.