Англия

Наставник Тоттенхэма рассказал об итогах встречи клубов с руководством АПЛ.

Вчера состоялась встреча между тренерами, капитанами команд АПЛ и руководством лиги.

На этом заседании планировалось обсудить проблемы календаря, перегруженности футболистов, а также вопрос противоборства коронавирусу.

Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте поделился своими мыслями об итогах этой встречи, заявив о бесполезно проведенном времени.

"Я думаю, что все было решено заранее. Абсолютно пустая трата времени. Да, тренеры и футболисты пытались что-то выяснить и доказать, но все это ничего не стоит. Когда перед вами стена — неважно, что вы говорите. Решение было принято без нас.

Очень непросто играть такое количество игр за столь короткий промежуток времени. В командах и так слишком много травм", — приводит слова наставника Sky Sports.

Также итальянский специалист отметил, что практически все футболисты, которые находились на самоизоляции приступили к тренировкам — вне игры остаются Ромеро и Сессеньон.

Кроме того, главный тренер Норвича Дин Смит возмутился составленным расписанием отметив, что его команде предстоит сыграть две игры в течении 48 часов. Тем не менее, его слова не возымели никакого действия на боссов АПЛ.

Ранее Премьер-Лига перенесла встречу Бернли и Эвертона из-за коронавируса.