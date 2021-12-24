Наставник Тоттенхэма рассказал об итогах встречи клубов с руководством АПЛ.
антонио конте, getty images
24 декабря 2021, 18:13
Вчера состоялась встреча между тренерами, капитанами команд АПЛ и руководством лиги.
На этом заседании планировалось обсудить проблемы календаря, перегруженности футболистов, а также вопрос противоборства коронавирусу.
Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте поделился своими мыслями об итогах этой встречи, заявив о бесполезно проведенном времени.
"Я думаю, что все было решено заранее. Абсолютно пустая трата времени. Да, тренеры и футболисты пытались что-то выяснить и доказать, но все это ничего не стоит. Когда перед вами стена — неважно, что вы говорите. Решение было принято без нас.
Очень непросто играть такое количество игр за столь короткий промежуток времени. В командах и так слишком много травм", — приводит слова наставника Sky Sports.
Также итальянский специалист отметил, что практически все футболисты, которые находились на самоизоляции приступили к тренировкам — вне игры остаются Ромеро и Сессеньон.
Кроме того, главный тренер Норвича Дин Смит возмутился составленным расписанием отметив, что его команде предстоит сыграть две игры в течении 48 часов. Тем не менее, его слова не возымели никакого действия на боссов АПЛ.
Ранее Премьер-Лига перенесла встречу Бернли и Эвертона из-за коронавируса.