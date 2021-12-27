Италия

Клубы уже согласовали сделку по переходу ивуарийского хавбека.

Трансфер полузащитника Сассуоло Жереми Бога в Аталанту будет немного задержан. Об этом сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, сегодня у 24-летнего ивуарийца должен быть медосмотр, но он был отложен на несколько дней.

Также отмечается, что медицинское обследование футболист пройдет 30 или 31 декабря, после чего о трансфере будет объявлено официально. Сумма трансфера составит 22 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Бога провел 12 поединков во всех турнирах, в которых отдал три ассиста.

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