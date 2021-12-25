Италия

Ивуарийский вингер продолжит свою карьеру в Бергамо.

Вингер Сассуоло и сборной Кот-д'Ивуара Жереми Бога станет одноклубником Руслана Малиновского в Аталанте.

По информации Фабрицио Романо, стороны уже подписали контракт, а о трансфере будет объявлено в ближайшее время. Сумма перехода составит 22 млн евро. Также в контракте будут закреплены различные бонусы.

Таким образом, футболист точно не перейдет в донецкий Шахтер, где его хотел видеть Роберто Де Дзерби.

В текущем сезоне Бога сыграл 12 матчей за Сассуоло, в которых сумел отличиться тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что полузащитник Аталанты Миранчук может присоединиться к Дженоа.