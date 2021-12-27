Италия

Тренер не захотел подписывать контракт с аутсайдером.

Марко Джампаоло отказался возглавить Специю, за которую выступает украинский полузащитник Виктор Коваленко, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Отметим, что на данный момент командой руководит бывший полузащитник Интера Тиаго Мотта, однако его результаты оставляют желать лучшего.

По итогам первой части сезона Специя расположилась на семнадцатом месте, имея в своем активе шестнадцать очков после девятнадцати игр.

Напомним, что предыдущим местом работы Марко Джампаоло был Торино, откуда его уволили в январе этого года.