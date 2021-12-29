Итальянский продолжает искать нового футболиста в центр обороны.
Исса Диоп, getty images
29 декабря 2021, 19:30
Милан планирует усилить состав в ближайшее зимнее трансферное окно — в первую очередь, команде нужен центральный защитник.
Как сообщает авторитетный журналист Даниэле Лонго, "россонери" хотят подписать представителя Вест Хэма Иссу Диопу.
Французский защитник в текущем сезоне отыграл тринадцать поединков, в которых отметился забитым голом.
Контракт Иссы Диопа подходит к концу летом 2023 года. Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.
Напомним, что также Милан рассматривает возможность подписания Бету или Муриэля.