Италия

Итальянский продолжает искать нового футболиста в центр обороны.

Милан планирует усилить состав в ближайшее зимнее трансферное окно — в первую очередь, команде нужен центральный защитник.

Как сообщает авторитетный журналист Даниэле Лонго, "россонери" хотят подписать представителя Вест Хэма Иссу Диопу.

Французский защитник в текущем сезоне отыграл тринадцать поединков, в которых отметился забитым голом.

Контракт Иссы Диопа подходит к концу летом 2023 года. Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.

Напомним, что также Милан рассматривает возможность подписания Бету или Муриэля.