Итальянский клуб может пополниться новым игроком.
Абду Диалло, getty images
27 декабря 2021, 23:52
Милан работает на трансферном рынке, чтобы произвести усиление оборонительной линии в текущее зимнее окно.
Как сообщает издание Sky Sport Italia, итальянский клуб нацелился на защитника Пари Сен-Жермен Абду Диалло.
В текущем сезоне сенегальский футболист провел тринадцать поединков на клубном уровне, отметившись результативной передачей.
Напомним, что Милан также рассматривает кандидатуру другого защитника из Лиги 1 — Свена Ботмана из Лилля.