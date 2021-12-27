Италия

Итальянский клуб может пополниться новым игроком.

Милан работает на трансферном рынке, чтобы произвести усиление оборонительной линии в текущее зимнее окно.

Как сообщает издание Sky Sport Italia, итальянский клуб нацелился на защитника Пари Сен-Жермен Абду Диалло.

В текущем сезоне сенегальский футболист провел тринадцать поединков на клубном уровне, отметившись результативной передачей.

Напомним, что Милан также рассматривает кандидатуру другого защитника из Лиги 1 — Свена Ботмана из Лилля.