Италия

Итальянский клуб намерен укрепить линию нападения.

Милан планирует подписать нападающего Удинезе Бету или форварда Аталанты Луиса Муриэля в зимнее трансферное окно, сообщает издание Corriere dello Sport.

Руководство Милана обеспокоено частыми травмами Оливье Жиру и Златана Ибрагимовича и хочет подписать игрока на позицию нападающего.

В текущем сезоне Серии А Бету провел 16 матчей в составе Удинезе, отличившись семью голами, а в активе Муриэля 12 матчей и 2 гола в футболке Аталанты.

Ранее сообщалось, что Милан также заинтересован в подписании полузащитника Порту Хесуса Короны.