Итальянский клуб намерен укрепить линию нападения.
Бету, Getty Images
27 декабря 2021, 14:31
Милан планирует подписать нападающего Удинезе Бету или форварда Аталанты Луиса Муриэля в зимнее трансферное окно, сообщает издание Corriere dello Sport.
Руководство Милана обеспокоено частыми травмами Оливье Жиру и Златана Ибрагимовича и хочет подписать игрока на позицию нападающего.
В текущем сезоне Серии А Бету провел 16 матчей в составе Удинезе, отличившись семью голами, а в активе Муриэля 12 матчей и 2 гола в футболке Аталанты.
Ранее сообщалось, что Милан также заинтересован в подписании полузащитника Порту Хесуса Короны.