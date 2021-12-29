Италия

Неаполитанский клуб намерен укрепить линию обороны.

Защитник Ромы Федерико Фасио попал в сферу интересов Наполи, сообщает портал Sportitalia.

Наполи планирует укрепить линию обороны в зимнее трансферное окно и хочет подписать Фасио. Партенопейцы рассматривают аргентинского центрбека в качестве замены ушедшему Костасу Маноласу и травмированному Калиду Кулибали.

Действующий контракт Фасио с Ромой истекает в июне следующего года.

В текущем сезоне 34-летний игрок не выходил на поле в составе "волков".

Ранее сообщалось, что Наполи также проявляет интерес к защитнику Манчестер Юнайтед Алексу Туанзебе.