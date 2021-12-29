Италия

"Грифоны" работают над усилением состава в январе.

Дженоа близка к подписанию первых двух новичков после прихода в клуб Андрея Шевченко в качестве главного тренера.

Как сообщает Sky Sport, в ближайшее время состав генуэзского клуба могут пополнить нападающий Аталанты Роберто Пикколи и защитник Янг Бойз Сильван Хефти. Молодой итальянский форвард должен присоединиться к "грифонам" на правах аренды, а вот трансфер швейцарского защитника обойдется клубу в 5 миллионов евро.

В текущем сезоне Пикколи провел 10 матчей в футболке Аталанты, забив один гол. Хефти же отыграл 29 матчей в составе Янг Бойз, отличившись двумя голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Дженоа начала переговоры с Аталантой по полузащитнику Алексею Миранчуку.