Генуэзцы работают над усилением состава.
Клеман Гренье, getty images
28 декабря 2021, 22:00
Дженоа собирается продуктивно поработать на трансферном рынке в ближайшее зимнее окно переходов.
Как сообщает издание Tuttomercatoweb, генуэзцы нацелились на бывшего полузащитника Лиона и Ромы Клемана Гренье.
Отметим, что последним клубом французского футболиста был Ренн, который он покинул летом этого года. Пока что Гренье без клуба.
В прошлом сезоне он провел 28 поединков, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.
Напомним, что Дженоа также претендует на молодого таланта Аталанты Роберто Пикколи.