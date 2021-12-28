Италия

Генуэзцы работают над усилением состава.

Дженоа собирается продуктивно поработать на трансферном рынке в ближайшее зимнее окно переходов.

Как сообщает издание Tuttomercatoweb, генуэзцы нацелились на бывшего полузащитника Лиона и Ромы Клемана Гренье.

Отметим, что последним клубом французского футболиста был Ренн, который он покинул летом этого года. Пока что Гренье без клуба.

В прошлом сезоне он провел 28 поединков, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.

Напомним, что Дженоа также претендует на молодого таланта Аталанты Роберто Пикколи.