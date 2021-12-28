Италия

На радары "грифонов" попал Эсекиэль Понсе.

Нападающий московского Спартака Эсекиэль Понсе может продолжить свою карьеру в итальянской Серии А. Об этом сообщает TMW со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, в услугах 24-летнего аргентинца заинтересована Дженоа, которая намерена усилить свой состав в зимнее трансферное окно. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года.

Также отмечается, что "грифоны" интересуются Йоргеном-Странд Ларсеном из Гронингена, Жорданом Сибачо из Янг Бойз и Игнасио Пуссетто из Удинезе.

В нынешнем сезоне Понсе провел 11 поединков, в которых забил четыре мяча и отдал один ассист.

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