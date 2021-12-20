Германия

Немецкий клуб готов платить футболисту больше, чем предлагал ранее.

Бавария возобновила переговоры по новому контракту с нападающим Кингсли Команом, сообщает Bild.

Ранее переговоры зашли в тупик, так как 25-летний француз требовал слишком выгодные для себя условия в новом соглашении. Форвард хотел получать около 20 млн евро в год, а Бавария предлагала — 15.

По информации источника, руководство Баварии намерено сохранить футболиста в своем составе и поэтому пойдет на уступки футболисту, контракт которого заканчивается 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Коман провел 16 поединков, в которых забил пять голов и отдал два ассиста.

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