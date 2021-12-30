Италия

Генуэзцы договорились о трансфере хавбека.

Полузащитник Торино Томас Ринкон может в ближайшее время вновь стать игроком Дженоа.

Как сообщает издание Tuttosport, Дженоа договорилась о переходе венесуэльского хавбека и должна оформить его трансфер в ближайшее время.

Ринкон уже выступал в составе Дженоа в 2014-17 годах, отыграв 83 матча и забив 3 гола. В текущем сезоне 33-летний игрок провел 9 поединков в футболке Торино.

Ранее сообщалось, что Дженоа может подписать Роберто Пикколи и Сильвана Хефти в ближайшее время.