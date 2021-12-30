Италия

Капитан римлян прокомментировал работу под руководством португальца.

Полузащитник Ромы Лоренцо Пеллегрини поделился своим мнением о главном тренере клуба Жозе Моуриньо, который возглавил клуб прошлым летом.

"Больше всего я люблю в нем то, что его интересует лишь тяжелый труд и новые способы, как добиваться побед. Это то, что я сам хочу больше всего. Мне 25, я играю за Рому и хочу побеждать. Мы все работаем над тем, чтобы добиваться поставленных целей.

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Моуриньо – именно тот тренер, который нужен Роме – игрокам, тренерам, персоналу и болельщикам. Думаю, он был идеальным выбором в нужный момент", – рассказал Пеллегрини в интервью официальному сайту клуба.

Ранее защитник Ромы Роджер Ибаньес заявлял, что хочет стать чемпионом Италии под руководством Моуриньо.