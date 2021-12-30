Испания

Специалист уже предварительно переговорил с футболистом.

Нападающий мадридского Атлетико Альваро Мората, который в настоящее время выступает за туринский Ювентус на правах аренды, может вернуться в испанскую Ла Лигу. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в услугах 29-летнего испанца заинтересована Барселона.

При этом отмечается, что главный тренер "блаугранас" Хави лично попросил руководство клуба об этой сделке и сам обсудил с футболистом возможный переход.

Напомним, у Ювентуса есть право выкупить Морату, но СМИ неоднократно сообщали, что "старая синьора" не готова оплатить полный трансфер футболиста.

В нынешнем сезоне Мората провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.

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