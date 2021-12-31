Италия

Хавбек продолжит выступления в итальянском клубе.

Полузащитник Лилля Жонатан Иконе перешел в Фиорентину, сообщает официальный твиттер французского клуба.

Сумма трансфера составила 14 миллионов евро, а еще один миллион прописан в соглашении в качестве бонусов. Детали контракта французского вингера с "фиалками" пока остаются неизвестными.

Иконе выступал в составе Лилля с 2018 года, перейдя из ПСЖ. В текущем сезоне 23-летний игрок провел 25 поединков в футболке "догов", отличившись двумя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Фиорентина также рассматривает возможность подписания нападающего Днепра-1 Артема Довбика.