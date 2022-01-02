Италия

"Россонери" продолжают следить за итальянским форвардом.

Милан по-прежнему заинтересован в подписании нападающего Торино Андреа Белотти, сообщает портал Calciomercato.

Руководство Милана намерено укрепить атакующую линию следующим летом и хочет подписать Белотти свободным агентом. В подписании итальянского форварда также заинтересованы Наполи, Фиорентина и Торонто.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 10 поединков в футболке "быков", отличившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Милан также заинтересован в подписании защитника Вест Хэма Иссы Диопа.