"Россонери" продолжают следить за итальянским форвардом.
Андреа Белотти, Getty Images
02 января 2022, 11:58
Милан по-прежнему заинтересован в подписании нападающего Торино Андреа Белотти, сообщает портал Calciomercato.
Руководство Милана намерено укрепить атакующую линию следующим летом и хочет подписать Белотти свободным агентом. В подписании итальянского форварда также заинтересованы Наполи, Фиорентина и Торонто.
В текущем сезоне 28-летний игрок провел 10 поединков в футболке "быков", отличившись двумя голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Милан также заинтересован в подписании защитника Вест Хэма Иссы Диопа.