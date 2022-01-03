Италия

Генуэзцы начали работу над усилением состава.

Дженоа объявила о первом подписании при Андрее Шевченко — новичком команды стал Сильван Хефти из Янг Бойз, сообщает официальный сайт клуба.

Швейцарский правый защитник в текущем сезоне провел 29 поединков, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.

Дженоа не разглашает подробности сделки. Transfermarkt оценивает футболиста в 3,5 миллиона евро.

Отметим, что Сильван Хефти будет выступать за генуэзцев под 36 номером.

Напомним, что Дженоа также ведет переговоры об аренде еще одного защитника — Лео Эстигора из Брайтона.