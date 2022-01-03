Италия

Игрок уже сегодня должен прибыть в Италию, чтобы завершить сделку.

Защитник Брайтона Лео Эстигор, который в настоящее время выступает за Сток Сити на правах аренды, в ближайшие дни должен стать игроком Дженоа. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, руководство "грифонов" практически договорилось об аренде 22-летнего норвежца до конца нынешнего сезона.

Ожидается, что сегодня футболист прилетит в Геную для прохождения медосмотра.

В текущем сезоне Эстигор провел 13 поединков в Чемпионшипе, в которых забил один гол.

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