Игрок уже сегодня должен прибыть в Италию, чтобы завершить сделку.
Лео Эстигор, Getty Images
03 января 2022, 19:16
Защитник Брайтона Лео Эстигор, который в настоящее время выступает за Сток Сити на правах аренды, в ближайшие дни должен стать игроком Дженоа. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, руководство "грифонов" практически договорилось об аренде 22-летнего норвежца до конца нынешнего сезона.
Ожидается, что сегодня футболист прилетит в Геную для прохождения медосмотра.
В текущем сезоне Эстигор провел 13 поединков в Чемпионшипе, в которых забил один гол.
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