Польский форвард усилит команду Андрея Шевченко.
Кшиштоф Пьонтек, Getty Images
04 января 2022, 10:41
Герта согласилась отпустить в аренду в Дженоа нападающего Кшиштофа Пьонтека — сообщает Football Italia.
"Грифоны" арендуют поляка до конца сезона-2021/22 с правом последующего выкупа за 17 миллионов евро.
26-летний нападающий в нынешнем сезоне провел 9 матчей в Бундеслиге и забил 1 мяч.
Пьонтек уже выступал за Дженоа в сезоне-2018/19 (сыграл 21 матч во всех турнирах, в которых забил 19 мячей).
После этого Кшиштоф играл за Милан (41, 16) и Герту (53, 13).
В составе национальной сборной Польши нападающий провел 21 матч (9 голов).