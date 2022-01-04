Италия

Польский форвард усилит команду Андрея Шевченко.

Герта согласилась отпустить в аренду в Дженоа нападающего Кшиштофа Пьонтека — сообщает Football Italia.

"Грифоны" арендуют поляка до конца сезона-2021/22 с правом последующего выкупа за 17 миллионов евро.

26-летний нападающий в нынешнем сезоне провел 9 матчей в Бундеслиге и забил 1 мяч.

Пьонтек уже выступал за Дженоа в сезоне-2018/19 (сыграл 21 матч во всех турнирах, в которых забил 19 мячей).

После этого Кшиштоф играл за Милан (41, 16) и Герту (53, 13).

В составе национальной сборной Польши нападающий провел 21 матч (9 голов).