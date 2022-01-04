Польский форвард может вновь стать игроком генуэзцев.
Кшиштоф Пьонтек, getty images
04 января 2022, 01:30
Дженоа уже объявила о подписании Сильвана Хефти и продолжает работу над усилением команды на трансферном рынке.
Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, генуэзцы рассматривают вариант с возвращением Кшиштофа Пьонтека, который уже ранее играл за команду в период с июля 2018 года по январь 2019 года.
Дженоа собирается арендовать футболиста до конца сезона с опцией выкупа за 17 миллионов евро.
В текущем сезоне Кшиштоф Пьонтек провел 14 поединков за Герту, в которых ему удалось забить четыре гола и отдал две результативные передачи.
Напомним, что сам польский нападающий с удовольствием готов вернуться в чемпионат Италии.