Италия

Польский форвард может вновь стать игроком генуэзцев.

Дженоа уже объявила о подписании Сильвана Хефти и продолжает работу над усилением команды на трансферном рынке.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, генуэзцы рассматривают вариант с возвращением Кшиштофа Пьонтека, который уже ранее играл за команду в период с июля 2018 года по январь 2019 года.

Дженоа собирается арендовать футболиста до конца сезона с опцией выкупа за 17 миллионов евро.

В текущем сезоне Кшиштоф Пьонтек провел 14 поединков за Герту, в которых ему удалось забить четыре гола и отдал две результативные передачи.

Напомним, что сам польский нападающий с удовольствием готов вернуться в чемпионат Италии.