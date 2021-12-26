Италия

Защитник Милана может перебраться в другой клуб Серии А.

Фланговый защитник Милана Андреа Конти может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

Футболист заинтересовал Эмполи, который намерен усилить серьезно усилить состав в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Italia.

Вторую часть сезона 2020/21 Конти провел в Парме, однако вернувшись в Милан в этом сезоне не сыграл ни одной игры за свой клуб. Контракт футболиста истекает летом 2022 года и стороны не намерены его продлевать.

В последних трех матчах Милана защитник отсутствовал даже на скамейке запасных "россонери", поэтому вероятность трансфера достаточно высока.

Ранее сообщалось об интересе со стороны Милана к защитнику Болоньи Хики.