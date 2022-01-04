Вингер близок к переходу в римский клуб.
Эйнсли Мэйтленд-Найлз, Getty Images
04 января 2022, 21:47
Полузащитник Арсенала Эйнсли Мэйтленд-Найлз должен в ближайшее время стать игроком Ромы.
Как сообщает портал The Athletic, Рома договорились о полугодичной аренде английского вингера и должна подписать его в ближайшее время. Стоит отметить, что соглашение между клубами не будет предусматривать опцию выкупа.
Действующий контракт Мэйтленда-Найлза с Ромой рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне 24-летний игрок провел 11 поединков в футболке "канониров", отличившись одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Рома включилась в борьбу за полузащитника Марселя Бубакара Камара.