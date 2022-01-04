Италия

Вингер близок к переходу в римский клуб.

Полузащитник Арсенала Эйнсли Мэйтленд-Найлз должен в ближайшее время стать игроком Ромы.

Как сообщает портал The Athletic, Рома договорились о полугодичной аренде английского вингера и должна подписать его в ближайшее время. Стоит отметить, что соглашение между клубами не будет предусматривать опцию выкупа.

Действующий контракт Мэйтленда-Найлза с Ромой рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 11 поединков в футболке "канониров", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Рома включилась в борьбу за полузащитника Марселя Бубакара Камара.