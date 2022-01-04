Италия

Андрей Шевченко может получить в распоряжение талантливого игрока.

Дженоа ведет активную работу на трансферном рынке в поисках усиления состава, чтобы сохранить прописку в Серии А.

Как сообщает Footmercato, генуэзцы попытаются подписать шведского вингера на правах арендного соглашения.

В текущем сезоне Кулусевски провел 21 поединок в футболке "бьянконери", отличившись одним голом и тремя ассистами.

Напомним, что помимо лондонских клубов, Арсенала и Тоттенхэма, на футболиста также претендует Севилья.