Андрей Шевченко может получить в распоряжение талантливого игрока.
Деян Кулусевски, getty images
04 января 2022, 23:40
Дженоа ведет активную работу на трансферном рынке в поисках усиления состава, чтобы сохранить прописку в Серии А.
Как сообщает Footmercato, генуэзцы попытаются подписать шведского вингера на правах арендного соглашения.
В текущем сезоне Кулусевски провел 21 поединок в футболке "бьянконери", отличившись одним голом и тремя ассистами.
Напомним, что помимо лондонских клубов, Арсенала и Тоттенхэма, на футболиста также претендует Севилья.