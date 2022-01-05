Италия

Стороны продолжают вести переговоры о новом контракте.

Голкипер Интера Самир Ханданович продолжает вести переговоры с клубом о новом контракте.

По информации Николо Скиры, словенский вратарь может остаться в команде, если согласится стать дублером Андре Онаны.

Кроме того, футболист вынужден будет пойти на существенное сокращение заработной платы. Согласно действующему контракту, Ханданович получает 3.5 млн евро в год, в то время как по новому соглашению будет получать 1.5 — 2 млн евро в год.

В текущем сезоне словенец провел 25 матчей за Интер во всех турнирах, в которых пропустил 20 мячей, 11 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Ранее Интер уведомил Аякс о намерении подписать контракт с Онаной.