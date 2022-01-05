Стороны продолжают вести переговоры о новом контракте.
самир ханданович, getty images
05 января 2022, 08:39
Голкипер Интера Самир Ханданович продолжает вести переговоры с клубом о новом контракте.
По информации Николо Скиры, словенский вратарь может остаться в команде, если согласится стать дублером Андре Онаны.
Кроме того, футболист вынужден будет пойти на существенное сокращение заработной платы. Согласно действующему контракту, Ханданович получает 3.5 млн евро в год, в то время как по новому соглашению будет получать 1.5 — 2 млн евро в год.
В текущем сезоне словенец провел 25 матчей за Интер во всех турнирах, в которых пропустил 20 мячей, 11 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.
Ранее Интер уведомил Аякс о намерении подписать контракт с Онаной.