Италия

Камерунский голкипер подпишет контракт с "нерадзурри" предстоящим летом.

Вратарь Аякса Андре Онана станет игроком миланского Интера перед следующим сезоном, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По информации источника, руководство итальянского клуба официально сообщило голландцам, что подпишут 25-летнего камерунца предстоящим летом, когда у него закончится контракт и он станет свободным агентом.

Также отмечается, что стороны уже имеют устную договоренность о личном контракте.

В нынешнем сезоне Онана провел два поединка, из которых один на ноль.

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