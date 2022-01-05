Италия

Туринцы хотят подписать аргентинского форварда.

Ювентус работает над усилением состава в ближайшее зимнее трансферное окно и нацелился на Мауро Икарди.

Как сообщает издание Le Parisien, туринцы готовы предложить за аргентинского нападающего Мойзе Кина, который ранее выступал за парижан.

Ювентус хочет заполучить Мауро Икарди на фоне возможного ухода Альваро Мораты в Барселону.

В нынешнем сезоне аргентинский форвард провел 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами.

Напомним, что Ювентус также рассматривает вариант с подписанием нападающего Манчестер Юнайтед Эдинсона Кавани.