Италия

Скоро итальянский клуб решит, делать ли серьезное предложение по форварду парижан.

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди попал в сферу интересов туринского Ювентуса. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

По информации источника, руководство "старой синьоры" сделало запрос по 28-летнему аргентинцу. Ювентус пока не делал предложений, а просто запросил информацию.

В ближайшее время Ювентус должен решить, делать ли конкретное предложение для ПСЖ.

При этом отмечается, что "старая синьора" намерена арендовать форварда без обязательного выкупа.

В нынешнем сезоне Икарди провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов.

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