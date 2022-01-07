Италия

Итальянский специалист прокомментировал исход поединка.

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри поделился своим мнением о ничьей с Наполи (1:1) в 20-м туре Серии А.

"Мы подходили к матчу на равных, у Наполи не было четырех игроков, у нас – шестерых.

У нас были шансы повести в счете, но нам не хватало немного точности в последней трети. Нам удалось сравнять, но затем мы снова действовали опрометчиво.

Нужно смотреть на результат с положительной стороны, поскольку мы заработали очко. Я хотел бы видеть больше спокойствия и сосредоточенности в завершающей стадии.

У Наполи отличные распассовщики, у нас же есть аспекты, над которыми нужно работать, но в целом это была хорошая игра", – рассказал Аллегри в комментарии DAZN.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча между Ювентусом и Наполи.