Итальянский специалист прокомментировал исход поединка.
Массимилиано Аллегри, Getty Images
07 января 2022, 10:03
Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри поделился своим мнением о ничьей с Наполи (1:1) в 20-м туре Серии А.
"Мы подходили к матчу на равных, у Наполи не было четырех игроков, у нас – шестерых.
У нас были шансы повести в счете, но нам не хватало немного точности в последней трети. Нам удалось сравнять, но затем мы снова действовали опрометчиво.
Нужно смотреть на результат с положительной стороны, поскольку мы заработали очко. Я хотел бы видеть больше спокойствия и сосредоточенности в завершающей стадии.
У Наполи отличные распассовщики, у нас же есть аспекты, над которыми нужно работать, но в целом это была хорошая игра", – рассказал Аллегри в комментарии DAZN.
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