Англичанин присоединился к римскому клубу.
Эйнсли Мэйтленд-Найлз, Getty Images
07 января 2022, 11:47
Полузащитник Арсенала Эйнсли Мэйтленд-Найлз перешел в Рому. Римляне уже внесли английского хавбека в заявку на сезон в Серии А.
Мэйтленд-Найлз присоединился к Роме на правах аренды до конца сезона. Соглашение между клубами не предусматривает опции выкупа.
Действующий контракт Мэйтленда-Найлза с Арсеналом рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне 24-летний футболист провел 11 поединков в футболке лондонского клуба, отличившись одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Рома также начала переговоры по полузащитнику Марселя Бубакару Камара.