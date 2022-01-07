Италия

Англичанин присоединился к римскому клубу.

Полузащитник Арсенала Эйнсли Мэйтленд-Найлз перешел в Рому. Римляне уже внесли английского хавбека в заявку на сезон в Серии А.

Мэйтленд-Найлз присоединился к Роме на правах аренды до конца сезона. Соглашение между клубами не предусматривает опции выкупа.

Действующий контракт Мэйтленда-Найлза с Арсеналом рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел 11 поединков в футболке лондонского клуба, отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Рома также начала переговоры по полузащитнику Марселя Бубакару Камара.