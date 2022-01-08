Италия

Генуэзцы хотят подписать опытного форварда.

Нападающий Торино Симоне Дзадза попал в сферу интересов Дженоа, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Дженоа хочет подписать Дзадзу в январе и уже начала переговоры с туринцами. В данный момент футболист и клуб рассматривают предложение "грифонов".

Действующий контракт Дзадзы с Торино рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 30-летний игрок провел 8 поединков в футболке "быков".

Ранее сообщалось, что Дженоа договорилась о трансфере нападающего Штурма Келвина Йебоа.