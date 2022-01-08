Италия

Англичанин присоединился к "джаллоросси" на правах аренды.

Полузащитник Арсенала Эйнсли Мэйтленд-Найлз перешел в Рому, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Английский вингер присоединился к римлянам на правах аренды до конца сезона. Новичок будет выступать в составе "волков" под 15-м номером.

Действующий контракт Мэйтленда-Найлза с Арсеналом рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 11 поединков в футболке "канониров", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Рома продлила контракты с тремя игроками.