Англичанин присоединился к "джаллоросси" на правах аренды.
Эйнсли Мэйтленд-Найлз (справа), twitter.com/ASRomaEN
08 января 2022, 17:48
Полузащитник Арсенала Эйнсли Мэйтленд-Найлз перешел в Рому, сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Английский вингер присоединился к римлянам на правах аренды до конца сезона. Новичок будет выступать в составе "волков" под 15-м номером.
Действующий контракт Мэйтленда-Найлза с Арсеналом рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне 24-летний игрок провел 11 поединков в футболке "канониров", отличившись одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Рома продлила контракты с тремя игроками.