Италия

Англичанин прокомментировал переход в римский клуб.

Полузащитник Эйнсли Мэйтленд-Найлз поделился своими эмоциями после перехода в Рому на правах аренды.

Английский вингер уже прибыл в расположение римского клуба и провел первую тренировку с командой.

"Я пришел сюда, чтобы заявить о себе и показать, насколько я хорош. Здесь есть для этого возможность, все будет зависеть от моих выступлений.

Я решил прийти сюда ради себя, ради своей карьеры и своего будущего, а также – чтобы помочь команде. Вот я здесь и готов помогать команде.

Моуриньо – один из лучших тренеров в мире – если не лучший. Он выиграл множество титулов и просто является отличным человеком. Он говорит правду, он счастливый человек и хочет побеждать. Игрок не может просить большего, чем возможность поработать с таким тренером", – рассказал Мэйтленд-Найлз в интервью официальному сайту клуба.