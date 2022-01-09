Англичанин прокомментировал переход в римский клуб.
Эйнсли Мэйтленд-Найлз на тренировке Ромы, twitter.com/ASRomaEN
09 января 2022, 09:52
Полузащитник Эйнсли Мэйтленд-Найлз поделился своими эмоциями после перехода в Рому на правах аренды.
Английский вингер уже прибыл в расположение римского клуба и провел первую тренировку с командой.
"Я пришел сюда, чтобы заявить о себе и показать, насколько я хорош. Здесь есть для этого возможность, все будет зависеть от моих выступлений.
Я решил прийти сюда ради себя, ради своей карьеры и своего будущего, а также – чтобы помочь команде. Вот я здесь и готов помогать команде.
Моуриньо – один из лучших тренеров в мире – если не лучший. Он выиграл множество титулов и просто является отличным человеком. Он говорит правду, он счастливый человек и хочет побеждать. Игрок не может просить большего, чем возможность поработать с таким тренером", – рассказал Мэйтленд-Найлз в интервью официальному сайту клуба.